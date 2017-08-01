Handelsblatt: Россия и Германия - неразрешимое противоречие

Отношения Германии и России всегда были смесью ненависти с привязанностью, страха с партнерством. Поэтому они так сложны, пишет журналист Handelsblatt

Из России в Германию проложен самый длинный в мире морской трубопровод. Россия поставляет газ по Северному потоку с 2012 года, а посредством Северного потока-2 собирается удвоить поставки. Отношение к этому проекту в мире противоречивое: поляки и жители стран Балтии ненавидят его, Америка, скорей всего, включит проект в список санкций против РФ, а в Германии главой проекта Северный поток является Герхард Шредер - экс-канцлер и друг Владимира Путина. Таким образом, Северный поток воплощает сложные и амбивалентные отношения между РФ и ФРГ, длящиеся столетиями, пишет Даниэль Тост в своей статье для Handelsblatt.



Он напоминает, что почти половина офицеров царской армии в XIX веке были немцами по происхождению, и эта элита оказывала поддержку Германии в войне с Наполеоном. Немецкая элита, по словам историка Августа Винклера, была русофильской. "Интеллектуалы вроде Томаса Манна то и дело погрязали в неопределенных понятиях о родстве между русской и немецкой душой, утверждая, что культурно они ближе, чем рационалистические цивилизации "Запада", - указывает журналист.



С приходом к власти Адольфа Гитлера это изменилось кардинально, поскольку русские теперь занимали Lebensraum ("пространство для жизни"). Поэтому немцы уничтожили десятки миллионов в Восточной Европе и России, а немецкие женщины, в свою очередь, получили тягчайшую травму от массовых изнасилований, учиненных советской армией.

В 1949 году ситуация снова изменилась: Конрад Адэнауэр и его Западная Германия явно тяготели к Западу, а СССР для них стал угрозой. Восточная Германия находилась под советским влиянием, а также под влиянием Стокгольмского синдрома - поскольку была принуждена к дружбе с русскими господами, указывает Тост.

Затем, через 20 лет, пост канцлера впервые занял социал-демократ Вилли Бранд. Он заложил основы немецкой Ostpolitik, или, как ее более удачно окрестили впоследствии, "изменений через торговлю". До настоящего момента многие немцы, особенно социал-демократы, рассматривают Ostpolitik как движение навстречу России. И Шредер, когда стал канцлером, подхватил именно это направление. ФРГ и РФ укрепили экономические связи, укрепилось пророссийское лобби в Германии. Что особо отмечает журналист: "Шредер и Путин подружились потому что их объединил мачистский стиль руководства, созданный для совместного отдыха в сауне".

Незадолго до проигрыша Ангеле Меркель Шредер возглавил Северный поток. И с тех пор остается верным соратником Путина, не взирая на аннексию Крыма, агрессию в Украине и поддержку диктатора Башара Асада. В самой Германии его иронично называют Russlandversteher - "понимающим Россию". И от крайне левых до крайне правых таких "понимающих" в Германии очень много, констатирует Тост. Они практикуют антиамериканизм разных пошибов и считают, что страна-агрессор просто-напросто реагирует на выпады НАТО.

Меркель не относится к Russlandversteheren - она относится к России осторожно. Она выросла в Восточной Германии, и знает русский так же хорошо, как Путин, бывший агент КГБ в той же Восточной Германии, знает немецкий. Однако между ними - лишь ледяное уважение, пишет Тост. И именно она занимается сдерживанием Путина больше, чем какой-либо другой западный лидер, считает он.

И пока Путин оказывает давление на прессу и гомосексуалов, отношение к РФ в Германии начинает меняться. По последним опросам Koerber Foundation, если 60% русских указывают на сходство между собой и немцами, то только 11% немцев с этим согласны. В то же время, сохраняются различия между восточными и западными немцами. Более половины западных считает Россию угрозой, а среди восточных такое мнение высказывает лишь около трети. Попытки страны-агрессора распространять фейки через немецкие медиа, а также попытки вмешаться в выборы в США и Франции заставляют граждан ФРГ быть более бдительными. "С другой стороны, Дональд Трамп в Белом доме - прекрасный подарок тем немцам, которые придерживаются антиамериканских предубеждений. Стара немецкая привычка видеть Германию равноудаленной от Запада и Востока может вернуться в обиход", - отмечает журналист.

Ангела Меркель очень обеспокоена тем, как сильно Северный поток угрожает Польше и странам Балтии, до сих помнящим ужасы пакта Молотова-Риббентропа. "Однако чувства и настроения в поддержку Северного потока в Германии столь сильны, что даже Меркель не сможет или не станет его останавливать. Похоже, Германия и Россия обречены быть связанными этой амбивалентностью", - считает Тост.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.