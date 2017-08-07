Пенс открещивается от слухов о подсиживании Трампа к выборам-2020

Вице-президент США отрицает, что намерен занять кресло американского лидера, называя статью в NYT "очередной попыткой внести раздор в администрацию"

Вице-президент США Майкл Пенс заявил, что предположение СМИ о том, что он готовится к президентским выборам 2020 года, "позорно и оскорбительно". Такой была его реакция на публикацию в газете New York Times о том, что некоторые республиканцы якобы намерены сформировать "теневую кампанию" без ведома действующего президента Дональда Трампа, пишет Reuters.

В статье речь идет о том, что несколько советников Пенса "уже намекнули партийным донорам, что он собирается избираться, если Трамп не пойдет на второй срок". Также NYT утверждает, что вице-президент США не только сохранил полный политический календарь, но и создал свою собственную независимую базу, в том числе политическую группу по сбору средств под названием "Комитет Великой Америки".

Пенс, однако, в духе босса назвал статью "фейковыми новостями" и сказал, что вся его команда сосредоточена на продвижении повестки дня Трампа и его переизбрании в 2020-м.

"Утверждения в этой статье категорически ложны и представляют собой не более чем очередную попытку СМИ внести раздор в администрацию", - сказал он.

Тем не менее, издание настаивает на правдивости своих источников. "Мы уверены в точности наших отчетов и позволим реальности говорить самой за себя", - сообщил пресс-секретарь New York Times.

По данным СМИ, у Пенса хорошие отношения с консервативными политическими группами и некоторыми крупными донорами Республиканской партии, включая братьев-миллиардеров Чарльза и Дэвида Коха. Несмотря на то, что вице-президент лоялен Трампу, в последнее время по мере продвижения расследования вмешательства РФ в выборы в США он дистанцировался от Трампа, пишет издание.

Старший советник Белого дома Келлианн Конуэй также отвергла идею о том, что Пенс намерен идти в президенты через три года. "Совершенно верно: вице-президент готовится к 2020 году - для переизбрания на пост вице-президента", - сказала она.

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7 июля 2017 года на полях саммита G20 в Гамбурге прошли переговоры президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. На приветственной церемонии лидеры стран пожали руки. Через три недели после этого Трамп подписал закон о новом пакете санкций против РФ. В Кремле заговорили о "торговой войне".

Желание Трампа улучшить отношения с Россией достойно похвалы, отмечает New York Times, однако ему для начала стоит сформировать твердый, последовательный и адекватный подход, который убедит Путина, союзников США и американцев в том, что президент знает, что делает, и что у него нет разногласий со своей командой.

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