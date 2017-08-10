КНДР раскрыла подробности плана ракетного удара по Гуаму

На самом деле, сразу бомбить военную базу США в Пхеньяне никто не планирует: вестник режима пишет, что военные намерены дать "предупредительный залп"

Через несколько дней - к середине августа - будут готовы расчеты по запуску северокорейских баллистических ракет в направлении военной базы США на острове Гуам в Тихом океане. Об этом заявил сегодня, 10 августа, главный пропагандистский рупор КНДР Центральное телеграфное агентство Кореи.

Как уточнили в Пхеньяне, военные тоталитарного режима разрабатывают план запуска четырех ракет средней дальности Hwasong-14 в сторону Гуама. По словам командующего стратегическими войсками КНДР Ким Рак Гёма, это будет "удар-предупреждение": снаряды пролетят на высоте около 3350 км над японскими префектурами Симане, Хиросиму и Коти, и упадут в воду в 30-40 км от военной базы США.

План вскоре передадут северокорейскому диктатору Ким Чен Ыну, который должен будет принять решение о запуске.

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29 июля 2017 года Северная Корея заявила, что успешно запустила еще одну межконтинентальную баллистическую ракету Hwasong-14. По словам главы КНДР Ким Чен Ына, испытание было направлено на то, чтобы "дать суровое предупреждение США". Китай призвал КНДР не провоцировать мир новыми тестами, в ФРГ попросили Вашингтон воздержаться от начала ядерной войны. По словам чиновников в Вашингтоне, новое ракетное испытание КНДР продемонстрировало, что у режима, возможно, появилось средство доставки ядерной боеголовки на большую часть материковой территории США.

2 августа президент США Дональд Трамп подписал закон, которым ужесточаются санкции против КНДР, а 5 августа Совбез ООН единогласно одобрил введение новых санкций против Пхеньяна за развитие ракетно-ядерной программы. Санкции поразят четыре экспортных отрасли - уголь, железо, свинец и морепродукты.

8 августа Трамп сказал, что КНДР "встретится с огнем и яростью", если будет угрожать Америке. По данным СМИ, американцы могут нанести превентивный удар с бомбардировщиков. Спустя несколько часов Северная Корея высмеяла слова Трампа и сообщила, что изучает планы по нанесению ракетного удара по военным объектам США на Гуаме.

База ВМС США на Гуаме (фото - ЕРА):

Гуам - остров в западной части Тихого океана, самый южный в архипелаге Марианские острова. Имеет статус неинкорпорированной организованной территории США (не входящий в состав США, но являющийся их владением). Является крупнейшей стратегической военной базой США в Тихом океане.

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