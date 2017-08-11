Трамп поблагодарил Путина за высылку американских дипломатов

Трамп сказал, что США пытаются сокращать зарплаты, а Россия помогла избавиться от многих сотрудников

Президент США Дональд Трамп поблагодарил президента РФ Владимира Путина за сокращение количества американских дипломатов в России. Об этом сообщает Reuters.



"Я хочу поблагодарить его, потому что мы пытаемся сократить наши заработные платы и, насколько я могу судить, я очень благодарен, что он избавился от многих людей. У них нет причин возвращаться", - сказал Трамп.



28 июля 2017 года Россия потребовала, чтобы США приняли меры для сокращения количества американских дипломатов в РФ и технического персонала до 455 человек.