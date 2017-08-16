США готовы к диалогу с Северной Кореей - Тиллерсон

Вашингтон не против переговоров с Пхеньяном, но лишь "в подходящий момент"

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявил вчера, что Вашингтон по-прежнему готов к переговорам с Северной Кореей. Об этом сообщает Голос Америки.

"Мы по-прежнему заинтересованы в поиске возможностей начать диалог, но это зависит от него (лидера КНДР Ким Чен Ына, - ред.)", - сказал Тиллерсон.

Вашингтон заявляет, что Пхеньян должен прекратить запуски баллистических ракет и ядерные испытания до начала переговоров о денуклеаризации Корейского полуострова.

"Мы хотели бы провести переговоры с Ким Чен Ыном, когда наступит подходящий момент. Когда они покажут, что серьезно относятся к усилиям по денуклеаризации", - отметила представитель Госдепартамента Хизер Нойерт.

По ее словам, пока этого не видно. Она напомнила о нескольких ядерных испытаниях, проведенных в КНДР в прошлом году и двух испытаниях межконтинентальных баллистических ракет в июле этого года.

7 августа 2017 года Тиллерсон также заявил о возможности переговоров с КНДР.

29 июля Северная Корея запустила межконтинентальную баллистическую ракету Hwasong-14. По словам чиновников в Вашингтоне, новое ракетное испытание КНДР продемонстрировало, что у режима в Пхеньяне, возможно, появилось средство доставки ядерной боеголовки на большую часть материковой территории США. Пентагон опасается, что Северная Корея ведет разработку водородной бомбы и может завершить ее через 6-18 месяцев.

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