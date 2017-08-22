Названа причина крупных пожаров в Ростове-на-Дону

Причиной пожара в Ростове-на-Дону стал поджог свалки рядом с одним из домов

Основной версией крупного пожара в Ростове-на-Дону считают "посторонний источник зажигания". Об этом сообщают российские РИА Новости со ссылкой на начальника ГУМЧС по Ростовской области Валерия Синькова.



Пожар вчера днем охватил несколько частных домов в районе Театрального спуска рядом с главной площадью Ростова-на-Дону. Он начался в частном жилом доме на Нижегородской улице, после чего перекинулся на соседние дома.

"Зона первоначального горения находилась с южной стороны территории частных домовладения (пер. Чувашский, 50, - ред.). За границей трех жилых домов складировался мусор, деревянные доски, резиновые покрышки. Мусорная свалка способствовала в целом развитию пожара. Каких-либо источников зажигания, например, электропроводки, не было. Основная версия - занесение постороннего источника зажигания. В какой форме это было, покажет работа следственных органов", - сказал Синьков.

21 августа в центре Ростова-на-Дону в районе Театрального спуска горели 10 жилых домов.

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