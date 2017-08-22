США ввели санкции против четверых россиян из-за КНДР

В частности, в санкционный список внесены Рубен Киракосян, Андрей Сербин, Михаил Писклин и Ирина Хьюиш

Минфин США ввел санкции в отношении 10 организаций и шести лиц, которые предположительно оказывали поддержку ракетной программе Пхеньяна. Среди них - четверо граждан РФ и одна российская компания. Об этом сообщает пресс-служба Минфина США.

В частности, в санкционный список внесен Рубен Киракосян - генеральный директор компании Gefest-M, которая зарегистрирована в Москве и связана с Korea Tangun Trading Corporation. Сама компания Gefest-M также внесена в перечень.

Кроме того, ограничения коснулись россиян Андрея Сербина и Михаила Писклина, а также гражданки РФ Ирины Хьюиш, которая является исполнительным директором работающей в Сингапуре компании Velmur Management.

В США считают, что Писклин и Сербин работали с сингапурской компанией Transatlantic Partners, которая в свою очередь сотрудничала с Velmur Management, закупая топливо для КНДР.

Кроме россиян, санкции введены также против гражданина КНР и пяти китайских компаний.

26 июля 2017 года Палата представителей Конгресса США поддержала введение новых финансовых санкций против РФ, КНДР и Ирана. Документ запрещает отменять или смягчать санкции без согласия Конгресса. 28 июля законопроект почти единогласно поддержали в Сенате.

Еврокомиссия высказала обеспокоенность таким шагом США из-за возможного влияния на энергонезависимость ЕС. Ее президент Жан-Клод Юнкер заявил, что Брюссель применит контрмеры, если санкции навредят компаниям, связанным с нефтегазовыми проектами в РФ.

Вчера, 2 августа, президент США Дональд Трамп подписал закон об ужесточении санкций. В Кремле заговорили о "торговой войне" против России.

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