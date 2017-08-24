Трамп выражал недовольство новыми санкциями против РФ - СМИ
Президент Дональд Трамп в частном порядке выражала свое разочарование по поводу мер связанных с Россией по меньшей мере двум республиканским сенаторам. Об этом сообщает Politico со ссылкой на людей, знакомых с этими разговорами.
В частности, Трамп выразил недовольство из-за двухпартийного законопроекта о санкциях против РФ. Также источники сообщили журналистам, что президент США пытался убедить председателя Сената по внешним связям Боба Коркера, что такая политика в отношении Кремля - не благоприятна.
Как сообщает СМИ, Трамп утверждал, что законопроект является неконституционным и повредит его президентству.
"Он был явно расстроен", - сказал один из источников журналистов.
В Белом доме заявили, что не будут комментировать личные беседы президента и членов Конгресса.
2 августа Трамп поставил подпись под текстом закона о введении новых санкций против Российской Федерации. Сразу же после подписания документа он раскритиковал его в официальном заявлении, обращенном к Конгрессу.
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