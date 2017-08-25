Евросоюзу угрожает распад без реформы рынка труда - Макрон

Действующие правила трудоустройства в ЕС президент Франции называет системой социального демпинга

Европейскому союзу может угрожать разрушение, если не пересмотреть правила, которые позволяют командировать временных работников из стран с низкой заработной платой в богатые страны с учетом освобождения их от необходимости выплачивать местные социальные сборы. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает Agence France-Presse.

"Некоторые политические или деловые круги стремятся использовать средства ЕС, одновременно развивая систему социального и фискального демпинга", - отметил президент Франции. По его словам, если систему не реформировать, то "это приведет к демонтажу Европейского Союза".



Президент Франции пытается убедить лидеров стран ЕС в необходимости реформировать нормы, которые он называет системой социального демпинга на рынке труда. Во время визита в Румынию он сообщил о прогрессе в переговорах по реформе нормативов ЕС. Днем ранее он обсуждал этот вопрос в Австрии, а затем планирует поднять эту тему в Болгарии.



Действующая система позволяет отправлять за границу в пределах ЕС работников и условия их работы могут соответствовать правилам их родной страны, а не той, где они выполняют работу. При этом такая работа может быть только временной и должна отвечать определенным минимальным требованиям страны, которая принимает.



"Общественное мнение в более развитых странах с более высокими зарплатами не будет принимать систему в ее нынешнем формате", - предупредил он.



Макрон предлагает, в частности, ограничить срок такой работы максимум 12 месяцами. Его в этом поддерживают официальные Берлин и Вена.

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