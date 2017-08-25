Польше причитается: Шидло напомнила Берлину об ущербе от войны

Польша имеет право требовать с Германии репараций за ущерб, который был нанесен республике во время Второй мировой войны и до сих пор не покрыт немецкой стороной. Об этом заявила премьер-министр Беата Шидло, передает Радио Польша.

"Это напоминание о справедливости в отношении нашей страны, которая была жертвой Второй мировой войны", - сказала Шидло.



Она отметила, что до сих пор Германия не возместила ущерб, нанесенный ее стране.



"Этот ущерб позже никак не был нам возмещен, а даже наоборот. Сегодня, говоря о репарациях, мы напоминаем о справедливости и о том, что Польше причитается", - напомнила глава польского правительства.



В данный момент органы польского Сейма работают над изучением юридических возможностях получения компенсации. Отмечается, что задача Бюро - установить, каким образом и в какой форме репарации могут быть взысканы с ФРГ. А также установить наличие фактов подобных требований от других стран, который пострадали от нацистской Германии. Экспертиза будет представлена в сентябре этого года.



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