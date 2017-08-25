В России автобус с пассажирами упал в море
25.08.2017 10:34
В результате ДТП в Краснодарском крае погибли 14 человек
Фото: iStock/Global Images Ukraine
В Краснодарском крае Российской Федерации (Темрюкский район) автобус с пассажирами упал в море со строящегося пирса. Об этом сообщается на официальном сайте МЧС РФ.
По данным Русской службы BBC, в ДТП погибли 14 человек. Спасти удалось 24 человека, из них восемь госпитализировали в Темрюкскую центральную районную больницу. Всего в автобусе было 40 человек.
Автобус упал с четырехметровой высоты. Основная версия ЧП - нарушение правил дорожного движения.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
22:38
-
вчера
10:30
-
23.08.17
15:30
-
23.08.17
19:26
-
23.08.17
19:16
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
- 28594
- 28319
- 24876
- 15447
- 13667
Спецпроекты
Новости партнеров