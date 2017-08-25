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В России автобус с пассажирами упал в море

25.08.2017 10:34
В результате ДТП в Краснодарском крае погибли 14 человек
В России автобус с пассажирами упал в море
Фото: iStock/Global Images Ukraine

В Краснодарском крае Российской Федерации (Темрюкский район) автобус с пассажирами упал в море со строящегося пирса. Об этом сообщается на официальном сайте МЧС РФ.

По данным Русской службы BBC, в ДТП погибли 14 человек. Спасти удалось 24 человека, из них восемь госпитализировали в Темрюкскую центральную районную больницу. Всего в автобусе было 40 человек.

Автобус упал с четырехметровой высоты. Основная версия ЧП - нарушение правил дорожного движения.

Следственный комитет страны-агрессора возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".

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