Трамп официально запретил трансгендерам служить в армии США

Пентагон прекратит поддержку госпрограммы по смене пола для военных

Президент США Дональд Трамп подписал в пятницу меморандум, в соответствии с которым американские военные больше не принимают трангендеров мужчин и женщин в качестве новобранцев и останавливают выделение государственных денег для операций по изменению пола, если только этот процесс уже не запущен. Об этом сообщает USA Today.

Президент США Дональд Трамп подписал директиву, запрещающую трансгендерам служить в вооруженных силах США. О намерении президента сделать это было объявлено три недели назад. Таким образом, Трамп отменил решение администрации Барака Обамы, принятое год назад.



Трамп объяснил такое изменение тем, что решение было принято после консультаций с генералами и экспертами, поскольку военнослужащие-трансгендеры налагают на военные бюджеты "невероятные медицинские расходы".



Голос Америки сообщает, что, по оценкам исследовательской Rand Corporation, сейчас в составе ВС США состоит около четырех тысяч трансгендеров. Еще примерно 250 человек в данный момент меняют пол.



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