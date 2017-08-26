Гражданам Китая запретили открывать бизнес в КНДР
Китайские власти запретили гражданам страны создавать и расширять бизнес в КНДР. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Росбалт.
Такая мера принята в рамках санкций ООН против Северной Кореи, которые были утверждены в связи с ядерными испытаниями Пхеньяна.
Как сообщает министерство коммерции КНР, гражданам и предприятиям запрещено создавать новые и расширять уже существующие совместные предприятия с китайским и иностранным капиталом.
15 августа Пекин ввел экономические санкции против КНДР, ограничив поставки из каменного угля, железа, свинца и морепродуктов из этой страны. Согласно оценкам США, если страны-члены ООН введут санкции против Пхеньяна, он потеряет около $1 млрд из своей внешнеторговой выручки.
2 августа 2017 года президент США Дональд Трамп подписал закон, которым ужесточаются санкции против КНДР, а 5 августа Совбез ООН единогласно одобрил введение новых санкций против Пхеньяна за развитие ракетно-ядерной программы. Санкции поразят четыре экспортных отрасли - уголь, железо, свинец и морепродукты.
Читайте также: Китай ограничил импорт из КНДР
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
13:05
-
10:55
-
вчера
15:50
-
вчера
15:09
-
вчера
14:44