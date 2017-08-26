Гражданам Китая запретили открывать бизнес в КНДР

Такая мера принята в рамках санкций ООН против Северной Кореи, которые были утверждены в связи с ядерными испытаниями Пхеньяна

Китайские власти запретили гражданам страны создавать и расширять бизнес в КНДР. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Росбалт.



Такая мера принята в рамках санкций ООН против Северной Кореи, которые были утверждены в связи с ядерными испытаниями Пхеньяна.



Как сообщает министерство коммерции КНР, гражданам и предприятиям запрещено создавать новые и расширять уже существующие совместные предприятия с китайским и иностранным капиталом.



15 августа Пекин ввел экономические санкции против КНДР, ограничив поставки из каменного угля, железа, свинца и морепродуктов из этой страны. Согласно оценкам США, если страны-члены ООН введут санкции против Пхеньяна, он потеряет около $1 млрд из своей внешнеторговой выручки.

2 августа 2017 года президент США Дональд Трамп подписал закон, которым ужесточаются санкции против КНДР, а 5 августа Совбез ООН единогласно одобрил введение новых санкций против Пхеньяна за развитие ракетно-ядерной программы. Санкции поразят четыре экспортных отрасли - уголь, железо, свинец и морепродукты.

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