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В Барселоне полмиллиона человек вышли на марш против терроризма

26.08.2017 23:03
Впервые в истории испанский король Фелипе VI присоединился к маршу, чтобы продемонстрировать свою солидарность
В Барселоне полмиллиона человек вышли на марш против терроризма
Фото: twitter.com/mariagalindo82
В Барселоне около 500 тысяч человек вышли на демонстрацию против насилия после терактов, унесших жизни 15 человек 17-18 августа и при которых пострадали 120 человек. Шесть пострадавших остаются в критическом состоянии. Об этом сообщает Радио Свобода.

Власти заявили, что мирный марш 26 августа проходил при строгих мерах безопасности. Впервые в истории испанский король Фелипе VI присоединился к маршу, чтобы продемонстрировать свою солидарность. Участники марша скандировали: "Мы не боимся, потому что знаем, что любовь торжествует над ненавистью".


Известная каталонская актриса Роза Мария Сарда и местная мусульманская активистка Мириам Атиби выступили на собрании по окончании марша.


Фото: twitter.com/mariagalindo82

Ответственность за теракты в Барселоне взяла на себя террористическая организация Исламское государство.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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