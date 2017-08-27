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Ливан, Сирия и Хезболла договорились с ИГ о прекращении огня

27.08.2017 10:12
На сирийско-ливанской границе воцарился режим прекращения огня
Ливан, Сирия и Хезболла договорились с ИГ о прекращении огня
Фото: EPA

Террористическая группировка Исламское государство (ИГ) подчинилась режиму прекращения огня, который вступил в силу утром сегодня, 27 августа, между ею и ливанской армией. Об этом сообщает Reuters, вооруженные силы Ливана решились на прекращение огня, чтобы выяснить судьбу своих солдат в плену у ИГ.

Затем стало известно, что сирийская армия, которая вместе с группировкой Хезболла сражается с ИГ, также объявила о прекращении огня на границе между Сирией и Ливаном. Террористы Исламского государства подчинились и этому соглашению.

Боевые действия на сирийско-ливанской границе, при участии сирийской и ливанской армий, а также Хез боллы с одной стороны и ИГ - с другой, начались неделю назад. На прошлой неделе Ливан и Хезболла заявили, что добились значительных успехов и оттеснили боевиков ИГ.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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