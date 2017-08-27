В Москве на митинге задержали 20 человек

Сегодня в Москве прошел митинг "За свободный интернет"

В Москве на согласованном митинге "За свободный интернет" задержаны около 20 человек. Об этом сообщает Радио Свобода.



В числе задержанных - ЛГБТ-активисты и участники колонны в поддержку журналиста Али Феруза. Перед началом акции силовики вырезали из баннера с надписью "Интернет не заберете..." слово "гады", которое сочли оскорбительным.



Участники митинга выступили против цензуры и запрета анонимности в сети, блокировки сайтов, а также преследований за репосты, лайки и записи в блогах и социальных сетях.