В Москве на митинге задержали 20 человек
27.08.2017 14:03
Сегодня в Москве прошел митинг "За свободный интернет"
Фото: EPA
В Москве на согласованном митинге "За свободный интернет" задержаны около 20 человек. Об этом сообщает Радио Свобода.
В числе задержанных - ЛГБТ-активисты и участники колонны в поддержку журналиста Али Феруза. Перед началом акции силовики вырезали из баннера с надписью "Интернет не заберете..." слово "гады", которое сочли оскорбительным.
Участники митинга выступили против цензуры и запрета анонимности в сети, блокировки сайтов, а также преследований за репосты, лайки и записи в блогах и социальных сетях.
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