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В Москве на митинге задержали 20 человек

27.08.2017 14:03
Сегодня в Москве прошел митинг "За свободный интернет"
В Москве на митинге задержали 20 человек
Фото: EPA

В Москве на согласованном митинге "За свободный интернет" задержаны около 20 человек. Об этом сообщает Радио Свобода.

В числе задержанных - ЛГБТ-активисты и участники колонны в поддержку журналиста Али Феруза. Перед началом акции силовики вырезали из баннера с надписью "Интернет не заберете..." слово "гады", которое сочли оскорбительным.

Участники митинга выступили против цензуры и запрета анонимности в сети, блокировки сайтов, а также преследований за репосты, лайки и записи в блогах и социальных сетях.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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