Штаб прокомментировал "запрет" на пребывание волонтеров в АТО

Пресс-служба не подтверждает распространяемые в соцсетях сообщения в якобы существующем запрете

Пресс-центр штаба АТО прокомментировал распространение в социальных сетях информации о том, что будто бы существует запрет пребывания в зоне боевых действий в Донбассе представителей волонтерских организаций. Об этом штаб сообщает на своей странице в Facebook.



"Никакого официального запрета не было. В целях безопасности, чтобы попасть в определенные воинские части, волонтеры должны получить личное разрешение командиров частей", - говорится в сообщении.



Также штаб отмечает, что для того, чтобы оперативнее оставлять волонтерской помощь в Донбасс, предлагается связываться с командирами воинских частей заранее.



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