USD:  25.38  25.65   EUR:  29.70  30.23  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

Штаб прокомментировал "запрет" на пребывание волонтеров в АТО

27.08.2017 22:30
Пресс-служба не подтверждает распространяемые в соцсетях сообщения в якобы существующем запрете
Штаб прокомментировал "запрет" на пребывание волонтеров в АТО

Пресс-центр штаба АТО прокомментировал распространение в социальных сетях информации о том, что будто бы существует запрет пребывания в зоне боевых действий в Донбассе представителей волонтерских организаций. Об этом штаб сообщает на своей странице в Facebook.

"Никакого официального запрета не было. В целях безопасности, чтобы попасть в определенные воинские части, волонтеры должны получить личное разрешение командиров частей", - говорится в сообщении.

Также штаб отмечает, что для того, чтобы оперативнее оставлять волонтерской помощь в Донбасс, предлагается связываться с командирами воинских частей заранее.

Читайте также: Волонтеры показали, как бойцы АТО защищают Авдеевку: видео

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
- топовые новости дня в одном письме

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 