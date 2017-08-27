Взрыв заминированного авто в Афганистане: 13 погибли, 18 ранены

Среди погибших солдаты афганской армии и гражданские лица

В южной провинции Гильменд в Афганистане от взрыва заминированного автомобиля погибли 13 человек, среди которых солдаты афганской армии и гражданские, а также 18 получили ранения. Об этом сообщает Reuters.



Чиновники сообщают, что террористический акт произошел на рынке в районе Нава, в центре провинции, где в последние недели наблюдались тяжелые бои, когда правительственные силы сражались с боевиками Талибана.



Афганские военные сообщили, что они вернули контроль над районом Нава в июле, но с тех пор продолжаются периодические атаки. От террористов пока не поступало сообщений относительно ответственности за теракт.



26 августа 2017 года в результате нападения смертника у ворот шиитской мечети в столице Афганистана и атаки боевиков внутри здания погибли по меньшей мере 30 человек, включая тех, кто пришел на пятничную молитву.



22 августа по дипломатическому центру Кабула нанесен ракетный удар. Снаряд упал вблизи президентского дворца за несколько часов до предстоящего выступления президента США по стратегии урегулирования в Афганистане.



Читайте также: Мы убиваем террористов: Трамп представил стратегию по Афганистану



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.