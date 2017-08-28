В Румынии протестующие требуют отставки руководства парламента

Протестующие требуют соблюдения принципа независимости и правосудия и раздела власти в государстве

В Румынии во многих городах Украины в воскресенье, 27 августа, прошли многотысячные акции протеста. Участники митингов требовали отставки парламента страны, передает Укринформ.

"Мы вышли на протесты, чтобы требовать соблюдения принципа независимости и правосудия и раздела власти в государстве", - заявил один из участников акций.

Мотивом для протестов стала законодательная инициатива министра юстиции Румынии Тудорела Тоадера, согласно которой президента страны могут лишить права назначать руководителей Управления по борьбе с коррупцией и Директората по борьбе с организованной преступностью. Также, согласно инициативе, право назначать судей и прокуроров передается Высшему совету прокуроров, а не Высшему совету магистратуры.

Президент Румынии Клаус Йоханнис назвал инициативу подрывом основ правового государства и независимости правосудия.

Инициаторами акций протеста выступила группа "Коррупция убивает".

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