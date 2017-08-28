В США за $1,85 млн продают ферму Марка Твена
28.08.2017 01:50
Jean's Farm занимает 7 га. Куплена Твеном она была в 1860, а названа - в честь младшей дочери
Фото: William Raveis / ABC News
В США продают ферму американского писателя Марка Твена, сообщает ABC News.
Цена фермы, расположенной на окраине города Реддинг в штате Коннектикут, составляет $1,85 млн.
Jean's Farm занимает 7 га. Куплена Твеном она была в 1860, а названа - в честь младшей дочери. Площадь дома на территории фермы составляет 339 кв. м.
Также сообщается, что ферма уже полностью отреставрирована, однако сохранила часть своего изначального внешнего вида.
Читайте также: В Шотландии выставили на продажу остров почти за $6 млн
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
26.08.17
13:05
-
26.08.17
10:55
-
25.08.17
15:50
-
25.08.17
15:09
-
25.08.17
14:44
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Новости партнеров