В США за $1,85 млн продают ферму Марка Твена

Jean's Farm занимает 7 га. Куплена Твеном она была в 1860, а названа - в честь младшей дочери

В США продают ферму американского писателя Марка Твена, сообщает ABC News.

Цена фермы, расположенной на окраине города Реддинг в штате Коннектикут, составляет $1,85 млн.

Jean's Farm занимает 7 га. Куплена Твеном она была в 1860, а названа - в честь младшей дочери. Площадь дома на территории фермы составляет 339 кв. м.

Также сообщается, что ферма уже полностью отреставрирована, однако сохранила часть своего изначального внешнего вида.

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