Латвия купит у Швеции гранатометы на €1,1 млн

Сумма сделки составляет 1 099 173 евро, однако о каких именно гранатометах идет речь пока неизвестно

Национальные вооруженные силы Латвии объявили о закупке партии 84 мм противотанковых гранатометов, запчастей и зарядов к ним. Об этом сообщает Delfi.

Сумма сделки, заключенной со шведским предприятием SAAB Dynamics AB, составляет 1 099 173 евро.

Латвийская армия пока не разглашает, о каких именно гранатометах идет речь.

На данный момент уже используются старые гранатометы Carl Gustaf аналогичного калибра, однако в данном случае речь может идти о более современной модификации 2014 года, которая более компактна и весит 6,6 кг вместо 10 кг.

"В Национальных вооруженных силах признались, что переговоры о закупке происходили "втемную" - без предварительного извещения общественности о намерении заключить договор", - отмечает издание.

27 августа три военно-транспортных самолета РФ были зафиксированы вблизи морской границы Латвии.

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