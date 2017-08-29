В Хьюстоне прорвало дамбу: жителей призвали срочно эвакуироваться

Власти призвали жителей района Columbia Lakes искать убежище на возвышенностях

Из-за сильных ливней дамба на реке Бразос в пригороде американского Хьюстона получила повреждения, вода начала резко прибывать, власти призвали местных жителей немедленно покинуть свои дома. Об этом сообщает Reuters.

Мэтт Себесто, главный администратор округа Бразория, призвал жителей района Columbia Lakes искать убежище на возвышенностях.

"Им нужно уйти. Поднимитесь на более высокий уровень в Энглтоне", - сказал он в телевизионном интервью.

Columbia Lakes расположен примерно в 50 милях (80 км) от Хьюстона, недалеко от реки Бразос.

Как сообщалось ранее, в Хьюстоне выпало рекордное количество осадков - 75 сантиметров, дороги города превратились в реки. Затяжные ливни продолжались трое суток и, согласно прогнозу, дожди в ближайшее время не прекратятся.

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