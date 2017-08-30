КНДР подтвердила испытания ракеты: Ын присутствовал лично

Северокорейский диктатор назвал это испытание ракеты "прелюдией" перед запуском ракет в сторону американского Гуама

В Северной Корее подтвердили запуск баллистической ракеты Hwasong-12, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на северокорейские СМИ.

Пхеньян провел испытания, несмотря на продолжающиеся учения Сеула и Вашингтона, отмечают журналисты.

Согласно сообщению Корейского центрального информационного агентства, северокорейский диктатор Ким Чен Ын лично присутствовал при запуске ракеты, выпущенной в сторону Японии.

Ын назвал это испытание "прелюдией" к началу пуску ракет в сторону американского острова Гуам в Тихом океане, сообщает Reuters со ссылкой на Центральное телеграфное агентство КНДР.



Военные Южной Кореи заявили, что ракета, запущенная из Пхеньяна, пролетела более 2700 километров и достигла максимальной высоты около 550 км, прежде чем разлетелась в Тихом океане к востоку от Хоккайдо.

В связи с очередным запуском ракеты КНДР Токио уже созвал экстренное заседание Совбеза ООН.

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