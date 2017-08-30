В ООН констатировали уничтожение демократии в Венесуэле

Более 5 тысяч человек были задержаны во время антиправительственных протестов, 882 остаются под стражей, сообщают правозащитники

Активное подавление властями Венесуэлы антиправительственных выступлений свидетельствует об уничтожении демократии в стране. Об этом заявил верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн, сообщает Deutsche Welle.

"Я думаю, мы можем согласиться, что сейчас наблюдаем разрушение жизни демократии в Венесуэле. Она должна быть еле живой, если вообще жива", - сказал он.

В представленном докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека отмечается, что венесуэльские силовики чрезмерно применяют силу и спецсредства, подавляя антиправительственные акции протеста.

"Силы безопасности систематически применяют политику подавления политического инакомыслия и причинения страха", - говорится в документе.

По данным правозащитников ООН, сейчас в Венесуэле 882 человека остаются под стражей, 5341 был задержан во время уличных протестов, которые проходят в стране с апреля 2017-го. Задержанные подвергаются жестокому обращению, зафиксированы случаи пыток.

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В докладе организации также отмечается, что силы безопасности Венесуэлы и проправительственные группы виновны в смерти по меньшей мере 73 человек, ответственность за гибель еще 51 человека до сих пор не установлена.

ООН призывает правительство венесуэльского президента Николаса Мадуро освободить задержанных демонстрантов и прекратить использование военных судов для осуждения гражданских.

26 августа 2017 года президент США Дональд Трамп подписал указ о введении новых санкций против Венесуэлы в связи с серьезными нарушениями прав человека в стране, узурпацией власти и продолжающимися репрессиями против оппозиции.

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