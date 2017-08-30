Президент Ливана объявил о победе над Исламским государством
30.08.2017 20:53
Мишель Аун заявил, что ливанская армия освободила страну от террористов
Мишель Аун (фото - ЕРА)
Президент Ливана Мишель Аун заявил, что ливанская армия успешно завершила операцию по борьбе с террористами Исламского государства. Об этом он сказал сегодня на пресс-конференции, сообщает Анадолу.
"Операция по борьбе с ИГ увенчалась успехом. Сегодня мы объявляем о победе нашей армии", - сказал Аун.
"Наша армия освободила страну от террористов. Поздравляю солдат и преклоняю голову перед памятью погибших", - добавил президент.
Он также отметил, что нельзя бросать тень на успехи армии из-за политических дрязг.
Как сообщалось, на днях Ливан, Сирия и Хезболла договорились с ИГ о прекращении огня.
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