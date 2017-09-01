Главным соперником Путина на выборах может стать женщина - росСМИ

Кремль задумался о таком сценарии для привлечения интереса к предсказуемым выборам

В Кремле задумались над сценарием привлечения интереса к выборам, в котором основным конкурентом на пост главного кандидата в президенты будет женщина. Об этом сообщает российское издание Ведомости со ссылкой на источники в администрации президента РФ Владимира Путина и знакомых с этим вопросов экспертов.

Издание сообщает, что рассматривается от пяти до семи кандидатур, три из которых входят в партию Справедливая Россия: председатель Социал-демократического союза женщин РФ Наталья Великая, лидер Национального родительского комитета Ирина Волынец и член центрального совета партии Ирина Петеляева. Отмечается, что информацию подтверждают сразу несколько источников.



О согласованной кандидатуре женщины, которая не состоит ни в одной партии, сообщает другой человек, близкий к администрации. Один из собеседников издания называет оптимальным вариантом Ксению Собчак.



По информации Ведомостей, возможный кандидат Великая, сказала, что с ней об этом никто не разговаривал и это маловероятно. Петеляева также сообщила, что официального предложения ей не поступало, однако она заинтересована в участии. "Есть социальный запрос на женщин в политике, это повысит интерес к предсказуемым выборам", - отметила она.



"Уставшие люди активно перебирали варианты, но они живут шаблонами", - цитирует издание слова приближенного к Кремлю источника, который считает, что технологи, работающие над выборами 2004 года не могут предложить ничего нового.



Российский политолог Константин Калачев уверен, что женская особь должна привнести драматургию в выборы и демонстрировать напускную неуправляемость. И потому, как вариант, он называет члена Совфеда Елену Мизулину и экс-прокурора оккупированного Крыма Наталью Поклонскую.



"Кандидатка с адекватной программой и женской повесткой - скорее мечта об идеале, а образ женщины, ведущей за собою миллионы свободных российских женщин, - опасная мечта, женщины - основной электорат Путина", - резюмирует Калачев.



Женщины до сих пор дважды были кандидатами в президенты: в 2000 году нынешний председатель Центризбиркома Элла Памфилова (Гражданское достоинство) набрала 1,01% голосов, а в 2004 году Ирина Хакамада (Союз правых сил) - 3,84%.



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