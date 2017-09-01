Капсулы Hyperloop Илона Маска побили собственный рекорд скорости

Разработчики системы утверждают, скоро в ней удастся развивать скорость до 1000 км в час

Скоростная транспортная система Hyperloop развила скорость до 355 км в час, при том что предыдущий рекорд был 324 км в час. Об этом сообщает агентство Би-би-си.

Система Hyperloop размещает капсулы в транспортный тоннель, откуда выкачивают воздух, и разгоняют их до очень высокой скорости.

Разработчики системы утверждают, скоро в ней удастся развивать скорость до 1000 км в час. А Илон Маск считает, что улучшение трассы может уже в следующем месяце помочь развить скорость движения капсул до 500 км в час.

Идею разработки новой транспортной системы Hyperloop первым предложил глава компании Tesla Маск еще в 2013 году. На этой неделе в окрестностях Лос-Анджелеса на специальном полигоне длиной в одну милю прошли первые испытания поездов. Самым быстрым оказался поезд, который построили студенты из Германии.

20 июля 2017 года сообщалось, что правительство США одобрило строительство линии вакуумного поезда Hyperloop Нью-Йорк - Вашингтон.

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