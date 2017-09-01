Трамп все больше разочаровывается в Тиллерсоне - Washington Post

Некоторые источники уверены, что Тиллерсон не продержится на должности госсекретаря США больше года с момента назначения

Президент США Дональд Трамп все больше разочаровывается в своем соратнике, государственном секретаре Рексе Тиллерсоне. Об этом со ссылкой на источники пишет The Washington Post.

Отмечается, что хозяин Белого дома и глава Госдепартамента разошлись во мнениях по ряду вопросов, включая численность американских войск в Афганистане, блокаду Катара и политику в отношении Кубы.

По словам одного из соратников Трампа, глава государства расценивает подход Тиллерсона к международным делам как "полный истеблишмент".

"Несколько человек, близких к Трампу, сказали, что будут удивлены, если Тиллерсон останется на своем посту спустя год пребывания на нем, который завершится в январе 2018-го. Они намекнули, что его уход может наступить намного раньше, и один из них (из источников - ред.) назвал его "неизбежным", - пишет издание.

Источники, которые недавно виделись с главным дипломатом США, заявляют, что он, похоже, и сам готов уйти из Госдепа. По информации WP, в приватном разговоре с главой аппарата Белого дома Джоном Келли Тиллерсон якобы жаловался на недавние споры с президентом.

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В то же время другие источники отмечают, что госсекретарь по-прежнему полностью вовлечен в дела администрации Трампа. А пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс на днях заявила журналистам, что президент "абсолютно уверен" в Тиллерсоне.

Кроме того, люди из окружения Трампа говорят, что глава государства крайне недоволен личной нелояльностью - как он считает - директора Национального экономического совета Гэри Кона, раскритиковавшего реакцию президента на события в Шарлотсвилле 12 августа 2017 года.

Также друзья Трампа опасаются, что он как вспыльчивая личность неизбежно вступит в конфликт с главой аппарата Белого дома Келли. Хотя, по словам помощников главы государства, сейчас этот чиновник получает похвалы от президента, который восторгается работой Келли, уважает его лидерство и управленческие навыки.

В июле 2017-го американские СМИ сообщили, что Тиллерсон якобы выражает растущее разочарование в администрации Трампа и может досрочно уйти в отставку с должности госсекретаря. Сам глава Госдепа эту информацию опроверг.

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