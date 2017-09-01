Собчак о замыслах Кремля: Унылое г*вно ваша политика, господа

Популярная в России телеведущая отреагировала на неподтвержденную информацию СМИ РФ о желании Кремля сделать ее "статистом" для Путина на выборах-2018

Лояльная к российской оппозиции телеведущая Ксения Собчак не собирается идти в политику и, тем более, принимать участие в предстоящих выборах президента РФ. Об этом она заявила у себя в Instagram, комментируя сообщения СМИ РФ о том, что в Кремле якобы хотят сделать ее "идеальным" соперником российского лидера Владимира Путина на выборах 2018 года.

"Я человек независимый и ни с какой "апешечкой" и прочим адом никогда в сношениях замечена не была и не буду. Что там кто обсуждают в высоких кабинетах - не знаю, но давно и внимательно наблюдаю за нашим политическим ландшафтом. И диагноз у меня один - унылое говно ваша политика сегодня, господа! Скучно и мерзко", - подытожила она.

На опубликованном в соцсети коротком видео Собчак в традиционной русской одежде с чувством произносит: "За Русь уср*сь".

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Сен 1 2017 в 12:12 PDT

"Серьезные издания всегда обязаны взять комментарии или получить отказ от лиц, о которых пишут из неких таинственных "источников" . Ни РБК, ни Ведомости не посчитали нужным получить хоть какой-то комментарий от меня. Теперь уже бросаться за комментариями ко мне поздно: ушла в АП на брейнсторм с казаками, Хирургом и православными активистами", - иронизирует она.

1 сентября 2017 года прокремлевская газета Ведомости со ссылкой на "собеседников в администрации президента РФ" сообщила, что в Кремле рассматривают кандидатуры нескольких женщин на роль "соперника" Путина на выборах-2018.

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