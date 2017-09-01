Папа Франциск признался, что полгода посещал психоаналитика

Хорхе Марио Бергольо было тогда 42 года, и он хотел "прояснить некоторые вещи"

Папа римский Франциск в 1978 году, когда уже был рукоположен в священники, посещал психоаналитика, "чтобы прояснить некоторые вещи". Об этом он сам рассказал в интервью, которое будет опубликовано в его готовящейся к печати книге, сообщает La Stampa.

Согласно сообщению, отец Хорхе Марио Бергольо, когда ему было 42 года, встречался с психоаналитиком раз в неделю на протяжении шести месяцев.

"Я консультировался с еврейским психоаналитиком, - сказал Бергольо своему собеседнику. - В течение шести месяцев я ездил к ней домой раз в неделю, чтобы прояснить некоторые вещи. Она была врачом и психоаналитиком".

Священник сказал, что она была хорошим человеком, и позвонила ему для последней "духовной беседы", когда была при смерти.

Как известно, 13 декабря 1969 года Бергольо был рукоположен в священники. Назначен профессором теологического факультета в колледже Сан-Мигель в аргентинской столице. В 1970-е годы занимал различные посты в иезуитском ордене Аргентины.

В ноябре 2016 года Франциск продлил на неопределенный срок право всем римско-католическим священникам прощать грех аборта. Ранее этим правом были наделены только епископы и специальные исповедники.

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