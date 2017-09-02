Жертвами акустической атаки на Кубе стали 19 дипломатов США - AP

Ранее сообщалось о 16 пострадавших, теперь США заявили о 19 подтвержденных случаях, когда у дипломатов зафиксировали проблемы со слухом

США заявили, что 19 сотрудников правительства пострадали после возможной акустической атаки, нацеленной на посольство США на Кубе. Об этом сообщает AP.



Ранее подтверждалась информация о 16 пострадавших.



СМИ сообщали, что проблемы со слухом у дипломатов могли быть связаны с устройствами, испускающими неслышимые звуковые волны, которые могут вызвать глухоту. Куба отрицает эту информацию и заявляет о собственном расследовании этих утверждений.

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон описал этот инцидент как "покушение на здоровье".