Жертвами акустической атаки на Кубе стали 19 дипломатов США - AP
США заявили, что 19 сотрудников правительства пострадали после возможной акустической атаки, нацеленной на посольство США на Кубе. Об этом сообщает AP.
Ранее подтверждалась информация о 16 пострадавших.
СМИ сообщали, что проблемы со слухом у дипломатов могли быть связаны с устройствами, испускающими неслышимые звуковые волны, которые могут вызвать глухоту. Куба отрицает эту информацию и заявляет о собственном расследовании этих утверждений.
Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон описал этот инцидент как "покушение на здоровье".
В Госдепаратаменте США заявили, что в гаванском посольстве с конца 2016 года выявлены "некоторые инциденты", которые привели к осложнениям со здоровьем. В результате некоторые сотрудники посольства вынуждены были покинуть Кубу. В качестве ответной меры Вашингтон выслал двух кубинских дипломатов.
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