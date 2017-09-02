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Жертвами акустической атаки на Кубе стали 19 дипломатов США - AP

02.09.2017 07:58
Ранее сообщалось о 16 пострадавших, теперь США заявили о 19 подтвержденных случаях, когда у дипломатов зафиксировали проблемы со слухом
Жертвами акустической атаки на Кубе стали 19 дипломатов США - AP

США заявили, что 19 сотрудников правительства пострадали после возможной акустической атаки, нацеленной на посольство США на Кубе. Об этом сообщает AP.

Ранее подтверждалась информация о 16 пострадавших. 

СМИ сообщали, что проблемы со слухом у дипломатов могли быть связаны с устройствами, испускающими неслышимые звуковые волны, которые могут вызвать глухоту. Куба отрицает эту информацию и заявляет о собственном расследовании этих утверждений.

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон описал этот инцидент как "покушение на здоровье".

В Госдепаратаменте США заявили, что в гаванском посольстве с конца 2016 года выявлены "некоторые инциденты", которые привели к осложнениям со здоровьем. В результате некоторые сотрудники посольства вынуждены были покинуть Кубу. В качестве ответной меры Вашингтон выслал двух кубинских дипломатов.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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