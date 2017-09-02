L'Oreal уволила трансгендера-модель за расизм

Французская косметическая компания прекратила сотрудничество с Мунро Бергдорфом, после того как он заявил, что "все белые люди являются расистами"





"L'Oréal защищает разнообразие. Комментарии Мунро Бергдорфа противоречат нашим ценностям, и поэтому мы решили прекратить наше партнерство с ней", - говорится в Twitter компании.





Бегдорф на своей странице прокомментировал решение компании в Facebook . "Когда я заявила, что "все белые люди являются расистами", я обращалась к тому факту, что западное общество в целом - это система, основанная на белом превосходстве - призванная извлечь выгоду, расставить приоритеты и защитить белых людей перед любой другой расой. Бессознательно, белые люди социализированы быть расистами с рождения и далее. Это не что-то генетическое. Никто не рождается расистом", - отметил он.





Как сообщает ВВС , когда Мунро Бергдорф была отобран в числе моделей для участия в проводимой L'Oreal кампании #allworthit ("все этого достойны"), трансгендера назвали лицом современного этнокультурного многообразия.

Французская косметическая компания L’Oréal прекратила сотрудничество с трансгендером-моделью Мунро Бегдорфом из-за расистских высказываний в соцсетях в отношении белых.

Однако вскоре после этого 29-летний модель и диджей из Лондона написал в сети: "Честно, у меня больше нет сил говорить о расистском насилии со стороны белых людей. Да, ВСЕХ белых людей. Поскольку большинство из вас даже не осознает, что все ваше существование, привилегии и успех как расы построен на спинах, крови и гибели цветных людей. Все ваше существование пропитано расизмом".

К настоящему моменту этот комментарий удален.

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