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Китай сурово осудил ядерные испытания Северной Кореи

03.09.2017 11:07
Министерство иностранных дел Китая осудило ядерные испытания КНДР
Китай сурово осудил ядерные испытания Северной Кореи
Фото: EPA

Китай сурово осуждает проведение Северной Кореей ядерных испытаний. Об этом сообщает AFP, ссылаясь на Министерство иностранных дел КНР.

Япония направила Северной Корее "жесткий протест" в связи с возможным проведением шестого ядерного испытания, сообщил премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Также министр иностранных дел Японии Таро Коно после заседания Совета Национальной безопасности страны призвал США и Южную Корею созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН. Об этом сообщает телеканал NHK.

Ранее сегодня Государственное информагентство Северной Кореи сообщило, что страна разработала водородную бомбу

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