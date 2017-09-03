Китай сурово осудил ядерные испытания Северной Кореи

Министерство иностранных дел Китая осудило ядерные испытания КНДР

Китай сурово осуждает проведение Северной Кореей ядерных испытаний. Об этом сообщает AFP, ссылаясь на Министерство иностранных дел КНР.



Япония направила Северной Корее "жесткий протест" в связи с возможным проведением шестого ядерного испытания, сообщил премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Также министр иностранных дел Японии Таро Коно после заседания Совета Национальной безопасности страны призвал США и Южную Корею созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН. Об этом сообщает телеканал NHK.

Ранее сегодня Государственное информагентство Северной Кореи сообщило, что страна разработала водородную бомбу

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