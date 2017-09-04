Меркель намерена прекратить переговоры о вступлении Турции в ЕС

Канцлер Германии пообещала обсудить этот вопрос с коллегами по Евросоюзу

Канцлер Германии Ангела Меркель намерена положить конец переговорам о вступлении Турции в Евросоюз. Об этом она заявила в ходе предвыборных теледебатов в воскресенье, 3 сентября, сообщает Reuters.

"Понятное дело, что Турция не должна стать членом ЕС", - сказала глава правительства ФРГ.

"Я поговорю с моими коллегами (по ЕС), дабы выяснить, сможем ли мы достичь общей позиции по этому вопросу, чтобы мы могли прекратить эти переговоры о вступлении", - добавила она.

Данное заявление Меркель последовало после того, как ее оппонент на дебатах, кандидат в канцлеры от Социал-демократической партии Германии Мартин Шульц, казалось бы, удивил ее, пообещав в случае победы на выборах покончить с переговорами о членстве Турции в Евросоюзе.

"Если я стану канцлером Германии, если люди этой страны дадут мне мандат, я предложу Европейскому совету прекратить переговоры с Турцией о членстве", - сказал Шульц.

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Поначалу Меркель предостерегла от такого шага, заявив, что было бы безответственно подвергать опасности отношения с Турцией в то время, когда там под арестом находятся немецкие граждане (12 немцев сейчас пребывают в турецкой тюрьме по политическим обвинениям, четверо из них имеют двойное гражданство).

Однако позднее в ходе дебатов канцлер вернулась к турецкому вопросу, сделав заявление о необходимости прекращения переговоров о членстве.

Официальная Анкара пока никак не прокомментировала слова Меркель, которые, как отмечает Reuters, скорее всего, еще больше усугубят и так уже напряженные немецко-турецкие отношения.

В августе 2017 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал Меркель врагом, призвал не голосовать за ее партию. Канцлер вскоре ответила на эти заявления.

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