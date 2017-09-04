Термоядерная бомба до 100 кт полностью создана в КНДР - Пхеньян

Власти тоталитарного государства говорят, что освоили весь производственный цикл сборки водородных бомб и оснащения боеголовками баллистических ракет

Северная Корея обладает технологиями по созданию всех компонентов для термоядерного оружия. Об этом заявил рупор пропаганды из Пхеньяна Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Все компоненты водородной бомбы были собраны в КНДР, и все процессы - от создания оружейного ядерного материала и высокоточного производства деталей до их сборки - вдохновлены идеями чучхе, что дает возможность стране создавать так много ядерного оружия, сколько потребуется", - говорится в сообщении.

Пхеньян также назвал сотрудников научных институтов, техников, рабочих и военных, задействованных в ядерной отрасли, "бойцами ядерного фронта".

ЦТАК пишет, что высший руководитель КНДР Ким Чен Ын якобы наблюдал за тем, как оснащают водородной бомбой межконтинентальную баллистическую ракету. Источник утверждает, что диктатор "ощутил гордость за неуклонное наращивание ядерных сил", когда "наблюдал за термоядерным оружием чучхе, обладающим сверхъестественной силой".

Северная Корея утверждает, что теперь может собирать водородные бомбы мощностью от 10 до 100 килотонн в тротиловом эквиваленте и подрывать их "даже на больших высотах" для "атаки супермощным электромагнитным излучением в соответствии со стратегическими задачами".

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8 августа 2017 года президент США Дональд Трамп сказал, что КНДР "встретится с огнем и яростью", если будет угрожать Америке. По данным СМИ, американцы могут нанести превентивный удар с бомбардировщиков. Северная Корея высмеяла слова Трампа и сообщила, что изучает планы по нанесению ракетного удара по военным объектам США на Гуаме. Позднее были обнародованы подробности этих планов.

В ночь на 29 августа очередная ракета КНДР, запущенная под присмотром диктатора Ким Чен Ына, пролетела над Японией и упала около Хоккайдо. Ын назвал это "прелюдией" перед запуском ракет в сторону Гуама. ВВС Южной Кореи в ответ отработали "бомбардировку ставки Ына".

Утром 3 сентября Пхеньян заявил об успешном испытании водородной бомбы. Южная Корея созвала экстренную встречу Совнацбеза и провела учения с применением баллистических ракет. Созвано очередное заседание Совбеза ООН, Китай снова "сурово осудил" ядерные испытания Пхеньяна.

Трамп написал в Twitter, что "разговоры не помогут", и что Ын "понимает только одно". Позднее Белый дом заявил - США готовы применить ядерное оружие. В Пентагоне отметили, что Вашингтон "не стремится к полному уничтожению" Северной Кореи, но "есть много вариантов, как это сделать". Минфин США разрабатывает новые санкции, предполагающие разрыв любых торговых и деловых связей с государствами, торгующими с КНДР.

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