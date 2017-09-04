Швейцария готова понизить градус конфликта с КНДР, РФ угрожает

Европейская страна выступила с предложением о посредничестве между Западом и Пхеньяном, тогда как Москва заявила о своей "реакции в военном смысле"

Швейцария готова выступить посредником на переговорах о деэскалации напряженности на Корейском полуострове, вызванной ускорившейся ракетно-ядерной программой КНДР в нарушение международных соглашений. О готовности европейской страны взять на себя такую роль заявила ее президент Дорис Лойтхард, пишет агентство Reuters.

Она сказала, что швейцарские военнослужащие несут службу в демилитаризованной зоне на 38-й параллели между Южной и Северной Кореями, а также напомнила - ее страна вместе со Швецией имеют немалый опыт "нейтральной и сдержанной дипломатии". Но Китай и США должны взять на себя часть ответственности, добавила Лойтхард, предостерегая обе страны от "гиперреакции".

По ее мнению, санкции "немногое изменили" в плане принуждения Пхеньяна к демилитаризации.

"Я считаю, сейчас самое время для диалога... Швейцария и Швеция могут получить закулисную роль. В ближайшие недели многое будет зависеть от США и Китая", - заявила она, добавив, что "Twitter не может быть адекватным инструментом".

По данным разведки, северокорейский диктатор Ким Чен Ын в юности учился также и в Берне.

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Замглавы МИД РФ Сергей Рябков на саммите стран БРИКС в Китае осудил реакцию США и союзников на последнее ядерное испытание в Северной Корее, заявил, что "неуклюжие шаги могут привести к политическому и военному взрыву". Также он считает слова первых лиц США о новых санкциях против КНДР "достойными сожаления" и утверждает, что ни одна страна не имеет права "предпринимать такие односторонние действия".

Сергей Рябков (фото - ЕРА)

Российский дипломат считает, что новые санкции могут только подорвать экономику КНДР, но не затронуть ее военные программы.

"Если все это будет развиваться на тревожащей скорости, в конце концов встанет вопрос о нашей реакции в военном смысле... Насчет создания контрбаланса", - заявил Рябков, добавив, что РФ не считает Севеную Корею угрозой, по крайней мере для России.

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Утром 3 сентября Пхеньян заявил об успешном испытании водородной бомбы мощностью до 100 кт. Китай снова " сурово осудил " ядерные испытания Пхеньяна, а президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что "разговоры не помогут", и что Ын "понимает только одно".





Позднее Белый дом заявил - США готовы применить ядерное оружие. В Пентагоне отметили , что Вашингтон "не стремится к полному уничтожению" Северной Кореи, но "есть много вариантов, как это сделать". Минфин США разрабатывает новые санкции, предполагающие разрыв любых торговых и деловых связей с государствами, торгующими с КНДР.





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