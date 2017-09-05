Ураган Харви: число жертв выросло до 60

В США увеличилось число жертв от разрушительного урагана Харви. Чиновники Техаса подтверждают гибель 60 человек. Об этом сообщает The Asssociated Press.

Наибольшее количество погибших приходится на округ Харрис, центром которого является крупнейший город штата Хьюстон. Там погибло 30 человек.



Агенство отмечает, что в управлении по чрезвычайным ситуациям учитывали не только жертвы во время шторма и вызванного им наводнения, а и тех, кто погиб от последствий. Причиной смертей были сердечные приступы и другие заболевания, падения деревьев, корни которых подмыла вода, а также пожары.

Ураган Харви стал самым мощным штормом на материковой части США за последние 12 лет. Он обрушился на побережье 25 августа и начал продвигаться вглубь материка. Скорость ветра в центре урагана достигала 215 км/ч, однако затем значительно упала.



Сейчас оценка мощности Харви понижена до тропической депрессии, но в ближайшие три дня от Луизианы до Кентукки ожидается сильный ливень, и предупреждения о наводнениях останутся в силе для юго-восточного Техаса и частей Луизианы.

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