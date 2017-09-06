Из Мьянмы от геноцида в Бангладеш бежали уже 150 тысяч рохинджа
Около 146 тысяч мусульман-рохинджа бежали от насилия в бирманском штате Ракхайн. Об этом сообщает агентство Reuters.
Рохинджа массово начали бежать из Мьянмы после вспышки новой волны насилия 25 августа.
Нападения на рохинджа начались после того, как повстанцы-мусульмане атаковали военную базу в регионе, а власти обвинили их также в атаке на 20 постов полиции. Официально Мьянма сообщает о том, что за последние дни погибли только 400 боевиков и 17 гражданских. Большого доверия к этим цифрам нет.
Преследования мусульман в штате Ракхайн сохраняется уже как минимум пять лет.
Всего с октября 2016 года 233 тыс человек от общего числа рохинджа искали убежища в Бангладеш.
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