Атаку зарином в Хан-Шейхуне устроили войска Асада - выводы ООН

Комиссия по расследованию военных преступлений в Сирии пришла к выводу, что ответственность за апрельскую трагедию в Идлибе несет режим Башара Асада

За время гражданской войны в Сирии правительственные войска десятки раз применяли против оппозиционных сил химическое оружие, включая последний случай в Хан-Шейхуне, где было использовано отравляющее вещество зарин. Об этом со ссылкой на заявления расследователей военных преступлений от комиссии ООН пишет агентство Reuters.

Независимая международная комиссия по расследованию в САР заявила, что ВВС Сирии сбросили емкости с зарином в Хан-Шейхуне (провинция Идлиб), что привело к мучительной смерти более 80 гражданских.

"Правительственные силы продолжили применение химического оружия против мирных жителей на территориях, которых подконтрольны оппозиции", - констатировали в ООН, назвав инцидент в Хан-Шейхуне военным преступлением.

Ранее Организация по запрещению химического оружия определила, что в Идлибе использовали зарин, однако не указывала в отчете, кто его применил.

Расследователи ООН заявили, что задокументировали 33 случая химических атак в Сирии, 27 из которых устроили войска Асада (7 химатак произошли в период с 1 марта по 7 июля 2017 года). Кто стоит за шестью нападениями с химоружием на ранних этапах гражданской войны, эксперты пока не выяснили.

Власти Сирии отрицают использование оружия массового поражения. В Хан-Шейхуне, утверждает Дамаск, якобы был следующий сценарий: авиаудар коалиции пришелся по хранилищу отравляющего вещества джихадистов. Это заявление расследователи ООН считают не выдерживающим критики.

Полный доклад комиссии об использовании химического оружия режимом Башара Асада доступен по ссылке в формате docx.

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4 апреля 2017 года была совершена атака газом зарин в городе Хан-Шейхун сирийской провинции Идлиб. Погибли, по последним данным, от 74 до более 100 человек. Более 500 человек пострадали. В качестве предупреждения властям Сирии и РФ в ночь на 7 апреля эсминцы США запустили 59 крылатых ракет Tomahawk по базе сирийско-российских ВВС около Хомса, уничтожив, по данным Пентагона, пятую часть боевой авиации Асада.

Зарин - фосфорорганическое отравляющее вещество нервно-паралитического действия, жидкость без цвета и запаха. В 1993 году 162 государства-участники ООН подписали Конвенцию о химическом оружии, запрещающую в том числе и использование зарина.

Признаки воздействия зарина на человека - выделения из носа, заложенность в груди и сужение зрачков. Вскоре после этого у жертвы затрудняется дыхание, появляется тошнота и усиленное слюноотделение. Затем жертва полностью теряет контроль над функциями организма, ее рвет, происходит непроизвольное мочеиспускание и дефекация. Эта фаза сопровождается конвульсиями. В конечном счете жертва впадает в коматозное состояние и задыхается в приступе судорожных спазмов с последующей остановкой сердца.

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