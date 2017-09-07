Израиль разбомбил связанный с химоружием комплекс в Сирии - СМИ

ВВС Израиля в прошлом не раз атаковали в Сирии конвои ливанской Хезболлы. Сегодня их целью стал военный склад научного института сирийской "оборонки"

Сирийская армия заявила, что утром 7 сентября боевая авиация Израиля нанесла удар по позициям войск Асада около города Масьяф в провинции Хама. Правозащитники утверждают, что удар был произведен по научно-исследовательскому комплексу, где якобы производилось химическое оружие, пишет агентство Reuters.

По сообщению Дамаска, авиаудар унес две жизни и произвел значительные разрушения. Сирийские власти резко осудили атаку Израиля, заявив, что это "угрожает стабильности региона".

Бомбардировка совпала с 10-летней годовщиной уничтожения Израилем ядерного реактора Сирии и произошла на следующий день после заявления экспертов ООН об ответственности Дамаска за химатаку в Хан-Шейхуне.

Также, по данным Сирийского наблюдательного центра за правами человека, израильтяне уничтожили расположенный рядом арсенал с ракетами "земля-земля", где "неоднократно видели боевиков Хезболлы".

Пресс-служба Минобороны Израиля отказалась от комментариев.

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4 апреля 2017 года была совершена атака газом зарин в городе Хан-Шейхун сирийской провинции Идлиб. Погибли, по последним данным, от 74 до более 100 человек. Более 500 человек пострадали. В качестве предупреждения властям Сирии и РФ в ночь на 7 апреля эсминцы США запустили 59 крылатых ракет Tomahawk по базе сирийско-российских ВВС около Хомса, уничтожив, по данным Пентагона, пятую часть боевой авиации Асада.

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