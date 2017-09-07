От урагана Ирма могут пострадать 37 млн человек - ООН

ООН открыла гуманитарную миссию на острове Барбадос, чтобы оказывать помощь пострадавшим

В ООН сообщают, что от урагана Ирма могут пострадать до 37 млн человек. Об этом сообщает агентство Deutsche Welle.

По словам представителя генерального секретаря ООН Стефана Дюжаррика, ООН открыла гуманитарную миссию на острове Барбадос, чтобы в координации с карибскими службами по борьбе с чрезвычайными ситуациями и оказывать помощь пострадавшим.

По расчетам метеорологов, 7 сентября Ирма может достичь Доминиканской республики и Гаити, а затем пойти на Кубу и американский штат Флорида, где уже объявлено чрезвычайное положение. В Майами эвакуируют людей.

Президент США Дональд Трамп объявил режим ЧС в Пуэрто-Рико, на Виргинских островах и во Флориде.

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Ураган Ирма, по словам властей, превратил "в груду развали" острова Барбуда и французскую часть острова Сен-Мартен. На Барбуде разрушено 95% объектов собственности, в том числе 30% - полностью. Примерно такая же ситуация - во французской части Сен-Мартена. Только на этих двух островах погибли, по данным МВД Франции, восемь человек, более 20 получили ранения. Отсутствует питьевая вода, прервано электроснабжение.

Между тем над Атлантикой, помимо Ирмы, набирают силу еще два урагана - Хосе и Катя.

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