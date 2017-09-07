Учения в Украине: ослушавшимся Додона военным грозит наказание
Президент Молдовы и главнокомандующий молдавской армией Игорь Додон распорядился провести проверку и принять "необходимые решения" в связи с отбытием 57 военнослужащих в Украину на учения НАТО Rapid Trident 2017 вопреки его запрету. Об этом в своем Facebook сообщил пресс-секретарь главы молдавского государства Ион Чебан.
Он подчеркнул, что участие молдавских военных в маневрах Альянса противоречит законодательству страны.
Чебан также отметил, что постановление правительства об отправке солдат в Украину было приостановлено указом Додона сразу после публикации, точку в этом вопросе должен поставить Конституционный суд.
"Президент распорядился провести проверки в воинских частях для изучения ситуации, выяснения, кто из военных присутствует, а кто отсутствует, и принятия необходимых решений в соответствии с действующим законодательством, вплоть до понижения ответственных лиц в званиях", - сообщил пресс-секретарь Додона.
5 сентября 2017 года президент Молдовы заявил, что военным страны нечего делать на учениях НАТО в Украине, и распорядился, чтобы все приготовления к маневрам были отменены. 6 сентября молдавское правительство все же приняло решение об участии армии в учениях, на что Додон еще раз заявил о запрете, приостановив правительственное постановление.
Читайте также: Укрощение Додона: грозит ли Украине южный гибридный фронт
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
14:04
-
вчера
17:01
-
13:40
-
12:48
-
13:08
Новости партнеров
- 22337
- 16534
- 12628
- 11449
- 9639