Учения в Украине: ослушавшимся Додона военным грозит наказание

Президент Молдовы поручил проверить воинские части страны на предмет отсутствия в них военных, которые отбыли в Украину для участия в маневрах НАТО

Президент Молдовы и главнокомандующий молдавской армией Игорь Додон распорядился провести проверку и принять "необходимые решения" в связи с отбытием 57 военнослужащих в Украину на учения НАТО Rapid Trident 2017 вопреки его запрету. Об этом в своем Facebook сообщил пресс-секретарь главы молдавского государства Ион Чебан.

Он подчеркнул, что участие молдавских военных в маневрах Альянса противоречит законодательству страны.

Чебан также отметил, что постановление правительства об отправке солдат в Украину было приостановлено указом Додона сразу после публикации, точку в этом вопросе должен поставить Конституционный суд.

"Президент распорядился провести проверки в воинских частях для изучения ситуации, выяснения, кто из военных присутствует, а кто отсутствует, и принятия необходимых решений в соответствии с действующим законодательством, вплоть до понижения ответственных лиц в званиях", - сообщил пресс-секретарь Додона.

5 сентября 2017 года президент Молдовы заявил, что военным страны нечего делать на учениях НАТО в Украине, и распорядился, чтобы все приготовления к маневрам были отменены. 6 сентября молдавское правительство все же приняло решение об участии армии в учениях, на что Додон еще раз заявил о запрете, приостановив правительственное постановление.

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