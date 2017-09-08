Запад-2017: Минобороны Беларуси сообщило детали и цели

Совместные учения Запад-2017 пройдут с 14 по 20 сентября на белорусской территории и в трех областях РФ

Во время проведения российско-белорусских учений Запад-2017, чтобы исключить напряженность в отношениях с соседними странами, "было отдано предпочтение полигонам, находящимся на значительном удалении от госграницы". Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Минобороны Беларусь.

Для практических действий в Беларуси были выбраны семь площадок - полигоны Лепельский, Борисовский, Лосвидо, Осиповичский, полигоны ВВС и ПВО Ружанский и Доманово, а также участок местности "Дретунь".





Фото: dw.com

"Никаких других учений в этот период на территории Беларуси проводиться не будет", - отмечается в сообщении.

В России маневры пройдут на трех полигонах - Лужском и Струги Красные в Ленинградской и Псковской областях, а также на полигоне Правдинском в Калининградской области.

Минобороны Беларуси уточнили, что направили приглашения для наблюдения за учениями в ООН, ОБСЕ, НАТО, СНГ, ОДКБ, а также представителям военно-дипломатического корпуса иностранных государств, аккредитованных при посольствах страны.

"По окончании маневров "в срок до 30 сентября личный состав, вооружение, военная и специальная техника вооруженных сил Республики Беларусь возвратятся в пункты постоянной дислокации, а воинские части и подразделения Вооруженных Сил Российской Федерации покинут территорию Беларуси", - подчеркнули в Минобороны Беларуси.

Независимые эксперты отмечают, что союзные Беларусь и Россия запланировали разыграть сценарий противодействия не только угрозе, исходящей якобы от стран НАТО, но и с запада РБ, где проживает большая часть белорусских поляков.

В то же время официально было объявлено, что при разработке плана учений "подразумевался условный противник, не имеющий отношения к конкретному региону".

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Запад-2017 - совместные стратегические учения армий РФ и Беларуси, пройдут с 14 по 20 сентября. Военные РФ начали прибывать в Беларусь в конце июля. Официально заявлено участие до 13 тысяч военных, неофициальные данные говорят о значительно более крупной группировке войск - до 100 тысяч человек. Учения пройдут в два этапа - на территории РФ и на семи полигонах в Беларуси.

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