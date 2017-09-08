"Путин-миротворец": карикатура на инициативу Кремля по Донбассу

Карикатурист агентства Deutsche Welle Сергей Ёлкин высмеял новый "имидж" президента страны-агрессора

Президент России Владимир Путин предложил отправить в Донбасс "голубые каски" ООН. Агентство Deutsche Welle по этому поводу опубликовало карикатуру Сергея Ёлкина о новом миротворческом амплуа президента страны-агрессора.



Фото: dw.com

5 сентября 2017 года Путин заявил, что наличие миротворцев ООН в Донбассе "пошло бы на пользу разрешению конфликта". Однако затем он уточнил, что в его понимании речь идет о "людях, которые обеспечивают безопасность миссии ОБСЕ" и которые "должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях".

В МИД напомнили, что еще в марте 2015 года президент Петр Порошенко направил в ООН обращение о развертывании в Украине миротворческой операции, однако Россия с тех пор постоянно саботирует этот вопрос в Совбезе.

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