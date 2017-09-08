Литва призвала Евросоюз создать "военный Шенген"

По словам главы Минобороны Литвы, данный проект поддерживает "много государств", а его практическая реализация важна как для ЕС, так и для НАТО

Литва призвала руководство Евросоюза создать так называемую военную Шенгенскую зону, чтобы оперативно перебрасывать войска по территории Европы, сообщает Delfi со ссылкой на министерство обороны страны.

Эта инициатива обсуждалась на встрече глав оборонных ведомств ЕС в Таллине. Больше всего внимания участники встречи уделили созданию постоянного структурированного военного сотрудничества (PESCO) и учреждению Европейского оборонного фонда.

"Проект военного Шенгена охватывает как упрощение процедур, так и инвестиции в инфраструктуру. Данный проект поддерживает много государств, его практическая реализация важна как для ЕС, так и для НАТО", - отметил министр обороны Литвы Раймундас Кароблис.

Европейская комиссия предложила учредить Европейский оборонный фонд, из которого можно будет финансировать проекты по развитию оборонных мощностей. До 2020 года Еврокомиссия на оборону наметила выделить 500 млн евро.

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Ранее сообщалось, что президент Литвы Даля Грибаускайте выступила за постоянное размещение в Балтийском регионе американских систем ПРО Patriot для сдерживания России.

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