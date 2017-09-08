Ураган Ирма: В Майами объявили обязательную эвакуацию
08.09.2017 16:50
Это может быть одна из самых массовых эвакуаций в истории штата Флорида
Фото: EPA
В американском штате Флорида, а именно в округе Майями-Дейд, принудительно эвакуируют всех местных жителей. Об этом сообщает издание Miami Herald.
Это может быть одна из самых массовых эвакуаций в истории Майами-Дейд, учитывая, что покинуть свои дома попросили более 650 000 жителей.
Острова Антигуа и Барбуда почти полностью уничтожены.
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