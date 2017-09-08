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Ураган Ирма: В Майами объявили обязательную эвакуацию

08.09.2017 16:50
Это может быть одна из самых массовых эвакуаций в истории штата Флорида
Ураган Ирма: В Майами объявили обязательную эвакуацию
Фото: EPA

В американском штате Флорида, а именно в округе Майями-Дейд, принудительно эвакуируют всех местных жителей. Об этом сообщает издание Miami Herald.

Это может быть одна из самых массовых эвакуаций в истории Майами-Дейд, учитывая, что  покинуть свои дома попросили более 650 000 жителей.

Острова Антигуа и Барбуда почти полностью уничтожены.

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