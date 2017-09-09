Землетрясение в Мексике: число жертв выросло до 58
Количество жертв землетрясения в Мексике увеличилось до 58 человек. Об этом сообщил глава агентства гражданской обороны Мексики, передает The Associated Press.
Он также сообщил, что официальные лица подтвердили 45 погибших в южном штате Оахака, который больше других пострадал от землетрясения. Еще десять погибших − в штате Чьяпас, трое − в штате Табаско.
Эпицентр землетрясения магнитудой 8,1 баллов был зафиксирован на глубине 33 километра в Тихом океане на расстоянии 123 километров к юго-западу от мексиканского города Пихихьяпан.
По данным властей Мексики, магнитуда землетрясения 8,1 баллов - самое сильное за последнее столетие в стране. Власти не исключают дальнейшего увеличения количества жертв.
Ранее сообщалось, что 26 человек погибли в результате землетрясения магнитудой 8,1 баллов.
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