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Авиация РФ обстреляла паромы в Сирии: погибли 34 гражданских

11.09.2017 06:28
Как сообщили правозащитники, среди по меньшей мере 34 погибших гражданских девятеро детей
Авиация РФ обстреляла паромы в Сирии: погибли 34 гражданских
Фото: EPA

В результате ударов российской авиации по паромах, которые перевозили людей через Евфрат около Дейр-эз-Зора, погибли по меньшей мере 34 гражданских. Об этом сообщила Британская обсерватория по правам человека, передает AFP.

Сначала правозащитники сообщили о 21 погибшем, потом в реке нашли тела людей и количество погибших возросло до 34. Среди них девятеро детей. 

Целью ударов были более 40 паромов, которые покидали город Аль-Булиль на запад от Дейр-эз-Зора на восточном побережье.

5 сентября сирийская армия сняла блокаду с города Дейр-эз-Зор, которая продлилась больше двух лет. Армия наступала при поддержке союзников и российской авиации.

Россия заявила о создании единой системы противовоздушной обороны (ПВО) с армией режима Башара Асада в Сирии. 

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