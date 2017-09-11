Авиация РФ обстреляла паромы в Сирии: погибли 34 гражданских

Как сообщили правозащитники, среди по меньшей мере 34 погибших гражданских девятеро детей

В результате ударов российской авиации по паромах, которые перевозили людей через Евфрат около Дейр-эз-Зора, погибли по меньшей мере 34 гражданских. Об этом сообщила Британская обсерватория по правам человека, передает AFP.



Сначала правозащитники сообщили о 21 погибшем, потом в реке нашли тела людей и количество погибших возросло до 34. Среди них девятеро детей.



Целью ударов были более 40 паромов, которые покидали город Аль-Булиль на запад от Дейр-эз-Зора на восточном побережье.

5 сентября сирийская армия сняла блокаду с города Дейр-эз-Зор, которая продлилась больше двух лет. Армия наступала при поддержке союзников и российской авиации.

Россия заявила о создании единой системы противовоздушной обороны (ПВО) с армией режима Башара Асада в Сирии.

Читайте также: В Reuters подсчитали потери российских солдат в Сирии в 2017 году



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.