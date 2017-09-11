В результате ДТП в Бразилии погибли 11 танцоров из Германии
11.09.2017 09:58
На востоке Бразилии в штате Эспириту-Санту столкнулись автобус и грузовик, жертвами катастрофы стали члены немецкой танцевальной группы Bergfreunde
Фото: EPA
На востоке Бразилии в штате Эспириту-Санту в ДТП погибли 11 человек, еще трое травмированы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на бразильский портал G1.
ДТП произошло в воскресенье, 10 сентября: столкнулись автобус и грузовик. Жертвами катастрофы стали члены немецкой танцевальной группы Bergfreunde, которая находилась в Бразилии на гастролях.
По предварительным данным, причиной аварии стало то, что водитель грузовика не справился с управлением.
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