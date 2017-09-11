Боевики ИГ на Синайском полуострове убили 18 полицейских

Боевики взорвали самодельное взрывное устройство и сумели уничтожить три бронемашины полиции

По меньшей мере 18 египетских полицейских были убиты и трое получили ранения в результате нападения боевиков Исламского государства на конвой безопасности на Синайском полуострове. Об этом сообщает Reuters.

Источники агентства сообщили, что нападение произошло вблизи Ариша, столицы Северной Синайской провинции.

Боевики взорвали самодельное взрывное устройство и сумели уничтожить три бронемашины и машину с аппаратурой для подавления сигнала. Атака превратилась в перестрелку. Согласно сообщению, боевики также стреляли в рабочих скорой помощи, ранив четырех из них.

Исламское государство взяло на себя ответственность за это нападение.

По сообщениям местных СМИ, в ходе перестрелки полицейские убили несколько боевиков.

Несколько дней тому назад четверо гражданских лиц погибли и трое ранены после того, как террорист-смертник подорвал себя в ресторане в городе Байдоа на юго-западе Сомали.

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